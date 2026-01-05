2026 pasaport ücretlerinin ne kadar olduğu, değerli kağıtların 2026 yılında uygulanacak satış bedellerinin belirlenmesiyle sorgulanmaya başladı. Peki, 2026 pasaport ücretleri ne kadar? 1, 3, 5 ve 10 yıllık pasaport harç bedelleri arttı mı?
2026 PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Yurt dışına çıkış yapacak olan fakat pasaport süresi bitmiş olan vatandaşlar ise yeni yılda pasaport harçlarını yüzde 25,49 zamlı alacak. Buna göre;
- Pasaport harcı 6 aylık: 2359,4 liradan 2960,8 liraya
- Pasaport harcı 1 yıllık: 3449,4 liradan 4328,7 lira,
- Pasaport harcı 2 yıllık: 5631,4 liradan 7066,8 lira,
- Pasaport harcı 3 yıllık: 8000 liradan 10039,2 lira,
- Pasaport harcı 3+ yıllık: 11274 liradan 14147,7 liraya yükselecek.