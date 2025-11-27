Yeni yılda uygulanacak vergi, harç ve cezaları doğrudan etkileyecek yeniden değerleme oranı belli oldu. Peki, 2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar? Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir?

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?

Yurt dışı çıkış harcı, Ocak 2025 itibarıyla 1000 TL olarak uygulanıyor.

Yüzde 25,49 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı doğrultusunda, 1 Ocak 2026 itibarıyla bu tutarın 1255 TL'ye yükseldi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NASIL ÖDENİR?

2025 itibarıyla yurt dışı çıkış harç pulu uygulaması kaldırıldı. Ödemeler artık dijital ve resmi kanallar üzerinden yapılıyor. Harç, şu yollarla ödenebiliyor:

Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr)

GİB Mobil uygulaması

Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı, mobil uygulamaları, ATM ve vezneleri

Vergi daireleri

PTT şubeleri

Havalimanlarında bulunan gümrük vezneleri

Elektronik ortamda yapılan ödemeler, sistem tarafından otomatik olarak işleniyor ve yolcunun çıkışında dijital olarak kontrol ediliyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINDAN KİMLER MUAF?

Yurt dışına çıkış harcı, her yolcudan alınmıyor. Mevzuata göre aşağıdaki kişiler harç ödemiyor:

Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışı oturma iznine sahip olanlar

7 yaş altındaki tüm çocuklar

Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan yolcu ve yük taşıma araçlarının mürettebatı

Çift pasaport sahibi olup, çıkışta diğer ülke pasaportunu kullanan Türk vatandaşları