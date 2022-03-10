Varlık Fonu, Türk Telekom’u almaya hazırlanıyor

10 Mart 2022 Perşembe, 11:09

Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom’u almak için hazırlıklara başladı.

Bloomberg'e konuşan, kaynaklar TVF’nin, aralarında Türk Telekom’da yüzde 55 hissesi olan bankaların da olduğu, bir grup bankayla finansman sağlama konusunda görüşmeleri ileri aşamaya taşıdığını belirtti.

Kaynaklara göre; anlaşmanı büyüklüğünü kredinin miktarını aşabilir. Bankalar ayrıca Türk Telekom’dan 200 milyon dolar birikmiş temettü ödemesi alabilir. Satışa konu olan yüzde 55 hissenin bugünkü piyasa değeri 1,3 milyar dolar civarında bulunuyor.

Varlık Fonu ve banka hisselerinin temsilcisi Levent Yapılandırma Yönetimi (LYY) konuya ilişkin Bloomberg'e yorum yapmadı. Kredinin 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere 6 yıl vadeli olması planlanıyor.

ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ

Şirket, 14 Kasım 2005 yılında özelleştirme çalışmaları kapsamında, yüzde 55 hissesi ile Oger Telekomünikasyon A.Ş.’ye devredildi. 6 milyar 550 milyon dolara gerçekleşen devir, cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi olmuştu. Ancak bu rekor 2013 yılında, İstanbul'a yapılacak olan üçüncü havalimanı ihalesi ile el değişti.

Devir sırasında kablo televizyon yayını ve kablo internet hizmetleri Türksat'a aktarılırken, deniz haberleşmesi ve seyir güvenliği hizmetleri de Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti.

Temmuz 2018'de Oger Telekom'un bankalara olan kredi borcunu ödeyememesi nedeniyle, kredi veren bankalar, şirketin Türk Telekom'daki hisselerini devraldı.

17 Ağustos 2018'de BTK'nın devrine izin vermesinden sonra, 29 Ağustos 2018'de Hazine ve Maliye Bakanlığı alacaklı bankalar tarafından devralınmasına onay verdiğini açıklamıştı.