Türkiye Varlık Fonu ile Hazine arasında arazi takası

08 Mart 2022 Salı, 10:14

Balıkesir/Ayvalık, Denizli ve İzmir'de toplam 123 bin 566 metrekare alana sahip üç arazi Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devredildi.

Devire ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aynı kararla, 2017'de TVF'ye devredilen Antalya/Kemer-Çamyuva, Aydın/Kuşadası-Türkmen, Isparta/Merkez-Büyükhacılar'da toplam 133 bin 953 metrekare alana sahip üç arazinin de Hazine'ye devrine onay verildi.