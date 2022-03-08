Türkiye Varlık Fonu ile Hazine arasında arazi takası
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Balıkesir, Denizli ve İzmir'de üç arazi Türkiye Varlık Fonu'na devredildi.
Balıkesir/Ayvalık, Denizli ve İzmir'de toplam 123 bin 566 metrekare alana sahip üç arazi Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devredildi.
Devire ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Aynı kararla, 2017'de TVF'ye devredilen Antalya/Kemer-Çamyuva, Aydın/Kuşadası-Türkmen, Isparta/Merkez-Büyükhacılar'da toplam 133 bin 953 metrekare alana sahip üç arazinin de Hazine'ye devrine onay verildi.
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