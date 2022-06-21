219 bin TL’lik Citroen Ami 25 dakikada tükendi

21 Haziran 2022 Salı, 00:00

Fransız otomotiv Citroën'in 2019 yılında tanıttığı elektrikli aracı Ami’nin geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye geleceği açıklanmıştı. Resmiyette ‘elektrikli scooter’ olarak geçmesi beklenen Ami, ne yazık ki bu sınıfa dahil edilmemiş ve vergiler nedeniyle uçuk bir fiyata listeleneceği açıklanmıştı.

Webtekno.com'da yer alan habere göre, yurt dışında 6 bin eurodan satılan araç, geçtiğimiz gün ülkemizde 219 bin TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunuldu. aralık 2021’den bu yana kurumsal müşterilere satılan araç, bireysel kullanıcılar için de satışa açıldı. Citroën tarafından paylaşılan bilgilere göre araç, satışa çıkmasıyla birlikte fiyatına rağmen yoğun bir taleple karşılaştı.

219 BİN TL ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Citroën Türkiye’nin paylaştığı bilgilere göre Ami, 219 bin TL’lik etiketiyle ve 50 adetle sınırlı olacak şekilde satışa sunulduktan sonra 25 dakika içinde tükendi. Yani araç satışa sunulduktan sonra her bir dakika içinde 2 adet Citroën Ami satıldı. Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, Ami’nin satış başarısı hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Ami modelimizi de Türkiye pazarına sunarken ne kadar doğru bir iş yaptığımızı aldığımız karşılıkla görüyoruz. Şehir içi mobilite çözümü Citroën Ami, ilk günden bu yana çok ciddi bir talep görüyor. Lansmanımızdan bu yana 400 adet kurumsal satış gerçekleştirmiştik. Perakende tarafında da ilk parti araçlarımızın online satış sistemimiz aracılığıyla 25 dakika içerisinde tükenmiş olması gelecekte bu modelin çok daha başarılı yerlere gelebileceğinin ve hedeflerimizin de üzerine çıkabileceğimizin bir göstergesi. Online kanallar üzerinden satışını gerçekleştirdiğimiz yüzde 100 elektrikli mobilite çözümümüz Ami'nin, ilk yılında önemli bir başarı elde ederek 1000 adet seviyelerinde toplam satışa ulaşmasını hedefliyoruz.”