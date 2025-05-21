24 yıl sonra bir ilk: Merkezi yönetimin borç faizleri anaparayı geçti!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini paylaştı.

Buna göre, nisan sonu itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku 10 trilyon 750,5 milyar liraya ulaştı. Borç stoku, son bir yılda 3 trilyon 252,8 milyar TL, yılın ilk dört ayında ise 1 trilyon 492 milyar TL artış gösterdi.

Brüt borç stokundaki yıllık artış oranı yüzde 43,4 olarak kaydedildi.

Borç stokunun 4 trilyon 892 milyar liralık kısmı Türk Lirası cinsinden, 5 trilyon 858,5 milyar liralık kısmı ise döviz cinsinden oluştu.

Toplam borç stokunun yüzde 54'ü döviz cinsinden, yüzde 46'sı Türk Lirası cinsinden borçlardan meydana geldi.

Borç stokunda iç borç oranı yüzde 57, dış borç oranı ise yüzde 43 olarak hesaplandı.

FAİZ ÖDEMESİ ANAPARAYI GEÇECEK

Bakanlık, önümüzdeki yıllarda yapılacak borç geri ödemeleriyle ilgili anapara ve faiz projeksiyonlarını da açıkladı.

Buna göre, iç borç anapara geri ödemesi 6 trilyon 96,3 milyar TL olarak planlanırken, faiz ödemesi 6 trilyon 927,1 milyar TL olacak.

Dış borç tarafında ise 114,9 milyar dolarlık anapara geri ödemesine ek olarak 47,1 milyar dolarlık faiz ödemesi yapılacak.

Böylece, 10 trilyon 750,5 milyar TL tutarındaki brüt borç stokuna ek olarak 8 trilyon 834 milyar TL faiz ödemesi yapılacağı hesaplanıyor.

24 YIL SONRA İLK KEZ YAŞANDI

Merkezi yönetim bütçesi nisan ayında 174,7 milyar TL açık verirken, faiz giderleri 260,7 milyar TL ile rekor seviyeye çıktı.

2024 yılında merkezi yönetim faiz giderleri, geçen yıla kıyasla yüzde 118 artarak toplamda 1 trilyon 98,3 milyar TL'ye yükseldi.

Aynı yıl, merkezi yönetim anapara ödemeleri ise 933 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

2024 yılında Hazine'nin faiz giderleri, en son 2000 yılında görüldüğü şekilde, anapara borç geri ödemelerini aşmış oldu.