250 milyon dolarlık yatırım aldı! Getir'den yeni yapılanma

Getir, 250 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını ve yeniden yapılanmaya gittiğini açıkladı.

Reuters
Yayınlanma: 24.06.2024 - 15:47
250 milyon dolarlık yatırım aldı! Getir'den yeni yapılanma
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, yatırım kararı sonrası 'stratejik yeniden yapılanmaya' giden Getir, bundan sonra iki ayrı grup olarak faaliyetlerine devam edecek.

İlk grup Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimatı hizmeti işine odaklanırken, ikinci grup ise Getir'in e-ticaret, finans, mobilite ve ABD'deki FreshDirect'in de olduğu diğer faaliyetlerini yürütecek.

Açıklamaya göre Getir'in mevcut hissedarlarından Mubadala Investment Company, şirkete ek sermaye sağlayarak Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimat hizmeti işinde yönetime ve çoğunluk hissesine sahip olacak.


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