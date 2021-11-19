28 milyon turiste bel bağladık

19 Kasım 2021 Cuma, 18:44

İktidar “ekonomideki bunalımdan çıkışı turizme” bağladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçe görüşmesinde sunum yapan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, 25 milyon turist ve 20 milyar dolar gelir hedefini, 28 milyon turist ve 22 milyar dolar gelir olarak yukarı yönlü revize ettiklerini açıkladı. Ersoy, “Sevindirici olan gelişme 2018 yılında 630 dolara düşen kişi başına harcamanın, 2021 yılının ilk dokuz ayı itibarıyla 830 dolar olarak gerçekleşmesidir” dedi. Ersoy’un belirlediği gelir hedefi ise 25.2 milyar dolar olan 2018’in gerisinde kaldı. Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda, salgın sürecinde mağdur olan ve gelir kaybına uğrayan yaklaşık 40 bin müzisyen ve sektör emekçisine de toplam 280 milyon TL destek sağlandığını belirtti.

CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi ise komisyonda sanatçılarla ilgili dikkat çeken belgeler açıkladı. Ersoy’un daha önce Ankara’da kalmak isteyen kadrolu ve 4B’li sanatçı topluluk üyelerini “mağdur etmeyeceğini” açıkladığını anımsatan İlgezdi, “Daha bu yazının mürekkebi kurumadan İstanbul’a gitmek istemeyenleri sözleşmeleriyle tehdit ettiniz. 25’i dansçı toplam 33 4B’liye sarı zarf gitmesini Sayın Bakan nasıl açıklayacaksınız” diye sordu.