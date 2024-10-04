3. Sardes Para Kongresi Salihli’de yapıldı

Yayınlanma: 04.10.2024 - 15:14

Güncelleme: 04.10.2024 - 15:14

Lidya Krallığı’nın başkenti olan ve paranın bulunduğu Sart topraklarında, Salihli Belediyesi öncülüğünde “3. Sardes Para Kongresi” toplandı. “Enflasyonist Baskı Altında Para ve Maliye Politikaları” ana teması ile yapılan etkinlik, Salihli Belediyesi, Celal Bayar Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Salihli Ticaret Odası, Salihli Organize Sanayi Bölgesi ve Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin iş birliğiyle gerçekleştirildi.

“KÜLTÜREL MİRASI KORUMAK SORUMLULUĞUMUZDUR”

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, kongrenin açılış konuşmasında “Tarihi Sart topraklarında, Lidya Krallığı’nın başkenti Salihli’de, sizleri 3. Sardes Para Kongresi’nde görmekten büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Bugün burada, Lidyalıların dünyaya armağan ettiği paranın tarihini ve önemini konuşmak üzere bir araya geldik. Lidyalılar, 2600 yıl önce parayı bu topraklarda buldu. Bu mirası korumak, bizim hem tarihi hem de kültürel sorumluluğumuzdur” diye konuştu.

Başkan Nurlu, ayrıca günümüzdeki ekonomik zorluklara da dikkat çekerek, kongrenin ana teması olan enflasyonist baskı altında para ve maliye politikalarının önemine vurgu yaptı. “Son yıllarda, ülkemizin enflasyon altında ezildiği bir dönemdeyiz. Yanlış para ve maliye politikalarının yarattığı bu çıkmazdan kurtulmanın yolu, bilimin ışığında akılcı ve disiplinli bir ekonomik yaklaşımı benimsemektir” ifadelerini kullandı.

“DÜNYA ÇAPINDA OLACAK”

Kongrede, ülkenin yaşadığı ekonomik sorunlara çözüm önerileri geliştirmek amacıyla bilim insanları ve uzmanlar değerli çalışmalarını paylaştı. Başkan Nurlu, kongrenin Salihli’nin tanıtımına ve turizmine de büyük katkı sağlayacağına inandığını belirterek, “Bu kongrenin dünya çapında bir değere ulaşması için Salihli Belediyesi olarak her zaman desteğimizi vereceğiz” dedi.

Kongre, ekonomik istikrar, etkin kaynak dağılımı ve tam istihdam gibi önemli konulara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi adına önemli bir platform oluşturdu.