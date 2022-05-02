3600 ek gösterge düzenlemesi: Son toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak
Polis, hemşire ve din görevlilerine verilecek 3600 ek gösterge çalışması bu ay tamamlanacak. Yapılacak son toplantının ardından düzenleme Meclis'e sevk edilecek. Ek göstergenin yükselmesiyle maaş, emekli aylıkları ve ikramiyelerde artışlar olacak.
Ek gösterge artışıyla ilgili düzenleme için geri sayım başladı. Memur ve memur emeklisinin gözü bu düzenlemede olacak. Son toplantının ardından düzenlemeye nihai şekli verilecek.
ÖĞRETMEN, POLİS, DİN GÖREVLİLERİNİN EK GÖSTERGESİ 3600'E ÇIKARILACAK
Anayasa gereği yapması gereken, “Tarafsız yayıncılık” yerine iktidarı destekleyici yayın politikası izlediği gerekçesiyle eleştirilen TRT Haber'in haberine göre, 3600 ek gösterge meslek kanunuyla öğretmenlere verildi. Yeni düzenlemeyle polis, hemşire ve din görevlileri de bu hakka sahip olacak.
Başka hangi grupların kapsama dahil edileceği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.
Düzenleme ilişkin bugüne kadar iki toplantı gerçekleştirildi.
SON TOPLANTI 10 MAYIS'TA
Son toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Ardından taslak teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Bu yasama döneminde düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.
Kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi üç farklı ödeme türünü etkileyecek.
3600 ek gösterge alacak memurların maaşları, emekli aylıkları ile emekli olurken aldıkları ikramiyelerde artış olacak.
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