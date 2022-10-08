4 ilde arazi toplulaştırması yapılacak
Çorum, Kırklareli, Konya ve Malatya'da arazi toplulaştırma yapılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Çorum, Kırklareli, Konya ve Malatya'daki bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Çorum'un Osmancık, Merkez ve Mecitözü, Kırklareli'nin Lüleburgaz, Konya'nın Selçuklu, Altınekin ve Cihanbeyli, Malatya'nın Yazıhan ilçelerinde, kararda haritalarına yer verilen yerlerde, arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması uygun bulundu.
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