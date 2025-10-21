45 milyon yurttaşı ilgilendiriyor: İşte AKP'nin 'gizli' elektrik zammı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.10.2025 23:44:00
Haber Merkezi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, iktidarın 45 milyon yurttaşı ilgilendiren gizli elektrik zammı getireceğini açıkladı. Yavuzyılmaz, "Apartmanların ortak kullanımındaki elektrik faturalarına -asansör, hidrofor, otomat, çevre aydınlatma, yüzde 130’a varan oranlarda zam geliyor" dedi.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 15 milyon haneyi ve 45 milyon yurttaşın etkileneceği gizli elektrik zammını kamuoyuna açıkladı.

Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"45 Milyon vatandaşa gizli elektrik zammı!

Apartmanların ortak kullanımındaki elektrik faturalarına -asansör, hidrofor, otomat, çevre aydınlatma, %130’a varan oranlarda zam geliyor.

Apartman aidatlarının içindeki ortak tüketimdeki elektrik faturasına yapılacak toplam zam oranı;

Binadaki dairelere bölüştürüldüğünde, kimi binalarda daire başına %10, %15, %20 oranında gizli zam yapılması demek."

"AKP'NİN ELEKTRİK ZAMMI 45 MİLYON VATANDAŞI ÇARPACAK"

"Peki nasıl?" sorusunu yanıtlayan Yavuzyılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"EPDK’nın birkaç ay içinde almak üzere olduğu kararla, 2026 yılından itibaren geçerli olmak üzere; 

Apartman, kooperatif ve siteler, 2025 yılı toplamında ortak kullanımda tükettikleri elektrik miktarı 3 bin kilovatsaati aşarsa, yani yıllık elektrik faturası toplamı 8.000 TL’yi geçerse, ortak elektrik sayaçları devasa bir zamla karşılaşacak.

Zamdan etkilenecek hane sayısı: 15 Milyon

Zamdan etkilenecek kişi sayısı: 45 Milyon

Sonuç: AKP’nin elektrik zammı bebeği, genci, yaşlısı ve hastası, 45 milyon vatandaşı daha çarpacak!"

İşte Yavuzyılmaz'ın X hesabından paylaştığı belgeler:

