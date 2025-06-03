5 aylık veriler açıklandı: Kim ne kadar enflasyon zammı alacak? İşte meslek meslek tam liste...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memurun gözü temmuzda yapılacak zamma çevrildi. Açıklanan 5 aylık enflasyon oranıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam için ilk veriler netleşti.

YÜZDE 14 ZAM GARANTİLENDİ Haziran ayı enflasyonunun da belli olmasıyla birlikte temmuz zammı kesinlik kazanacak. Ancak mevcut verilere göre memur ve memur emeklileri şimdiden yüzde 14 oranında zammı garantiledi.

ZAM TABLOLARI OLUŞTURULDU Zam oranlarının şekillenmeye başlamasıyla birlikte, kamu görevlilerinin temmuz maaşlarına yansıyacak artışlar da hesaplanmaya başlandı. Polis, öğretmen, hemşire, profesör, memur, başkomiser, vaiz, avukat, araştırma görevlisi ve mühendis gibi birçok meslek grubunun zamlı maaş tabloları oluşturuldu.



ZAMLI MAAŞLAR DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR Yeni maaş tutarları; görev unvanı, hizmet süresi, eğitim durumu, görev yeri ve aile durumu gibi etkenlere göre farklılık gösterebilir.