Cumhuriyet Gazetesi Logo
5 aylık veriler açıklandı: Kim ne kadar enflasyon zammı alacak? İşte meslek meslek tam liste...
Paylaş

5 aylık veriler açıklandı: Kim ne kadar enflasyon zammı alacak? İşte meslek meslek tam liste...

3.06.2025 12:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
5 aylık veriler açıklandı: Kim ne kadar enflasyon zammı alacak? İşte meslek meslek tam liste...

TÜİK'in mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla memurların zam beklentisi netleşmeye başladı. Temmuz ayında maaşlara yansıyacak artış için hesaplamalar gündeme geldi. Zam oranı, haziran enflasyonunun ardından kesinlik kazanacak. Peki hangi meslek grubu ne kadar zam alacak? İşte ayrıntılar...

5 aylık veriler açıklandı: Kim ne kadar enflasyon zammı alacak? İşte meslek meslek tam liste...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memurun gözü temmuzda yapılacak zamma çevrildi. Açıklanan 5 aylık enflasyon oranıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam için ilk veriler netleşti.
5 aylık veriler açıklandı: Kim ne kadar enflasyon zammı alacak? İşte meslek meslek tam liste...

YÜZDE 14 ZAM GARANTİLENDİ

Haziran ayı enflasyonunun da belli olmasıyla birlikte temmuz zammı kesinlik kazanacak. Ancak mevcut verilere göre memur ve memur emeklileri şimdiden yüzde 14 oranında zammı garantiledi.

5 aylık veriler açıklandı: Kim ne kadar enflasyon zammı alacak? İşte meslek meslek tam liste...

ZAM TABLOLARI OLUŞTURULDU

Zam oranlarının şekillenmeye başlamasıyla birlikte, kamu görevlilerinin temmuz maaşlarına yansıyacak artışlar da hesaplanmaya başlandı. Polis, öğretmen, hemşire, profesör, memur, başkomiser, vaiz, avukat, araştırma görevlisi ve mühendis gibi birçok meslek grubunun zamlı maaş tabloları oluşturuldu.

5 aylık veriler açıklandı: Kim ne kadar enflasyon zammı alacak? İşte meslek meslek tam liste...

ZAMLI MAAŞLAR DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR

Yeni maaş tutarları; görev unvanı, hizmet süresi, eğitim durumu, görev yeri ve aile durumu gibi etkenlere göre farklılık gösterebilir.

5 aylık veriler açıklandı: Kim ne kadar enflasyon zammı alacak? İşte meslek meslek tam liste...

İŞTE MESLEKLERE GÖRE ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

5 aylık veriler açıklandı: Kim ne kadar enflasyon zammı alacak? İşte meslek meslek tam liste...
5 aylık veriler açıklandı: Kim ne kadar enflasyon zammı alacak? İşte meslek meslek tam liste...
5 aylık veriler açıklandı: Kim ne kadar enflasyon zammı alacak? İşte meslek meslek tam liste...
5 aylık veriler açıklandı: Kim ne kadar enflasyon zammı alacak? İşte meslek meslek tam liste...
5 aylık veriler açıklandı: Kim ne kadar enflasyon zammı alacak? İşte meslek meslek tam liste...
İlgili Konular: #tüik #enflasyon #Emekli #memur zammı #memur maaş