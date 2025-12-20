'500 bin sosyal konut' projesine yapılan başvuru sayısı açıklandı

İktidarın "Yüzyılın Konut Projesi" olarak ilan ettiği, TOKİ'nin düşük gelirli yurttaşlar için duyurduğu 500 bin sosyal konut projesine başvuru sayısı açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Süreç boyunca 8 milyon 840 bin vatandaşımız kampanyamıza başvurmuştur. Hem e-Devlet hem banka başvurularıyla tüm kriterlere uyarak geçerli olan başvuru sayısı ise 5 milyon 242 bindir" açıklaması yaptı.

EN ÇOK BAŞVURU ÜÇ BÜYÜK İLDEN

Kurum, projeye başvuruların ayrıntılarını şöyle açıkladı:

"En çok başvuru aldığımız il İstanbul, onu Ankara ve İzmir izliyor. Yine en çok başvuruda bulunulan kategori ise gençlerimiz. Görüyoruz ki bu projemiz gençlerimiz için umut olmuş. 1 milyon 326 bin gencimiz ev sahibi olmak için başvurmuştur."

"LİDERİMİZE GÜVENDİLER"

Kurum, projeye yapılan başvuruyu iktidara ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvenin de göstergesi de sayıp "Bu başvuru oranı da gösteriyor ki; milletimiz projemize inanmıştır. Devletine, liderine bir kez daha güvenmiştir" dedi.

Kurum sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu güveni 23 yıldır olduğu gibi yine boşa çıkarmayacak, bugüne kadar yüz akı kuruluşumuz TOKİ’mizle 1 milyon 750 bin konut gibi sosyal konut projelerimizde nasıl teslim ettiysek, bu evleri de en kısa sürede tamamlayacak hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. 81 ilde inşa edeceğimiz 500 bin konut için 29 Aralık’ta, yıl bitmeden ilk kuralarımızı çekmeye başlıyoruz"