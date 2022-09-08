56 HES'in kurulu olduğu Trabzon'da içme suyu kıtlığı: Yağmurda su yok!
Yurdun en fazla yağış alan illerinden Trabzon'da, içme suyu sorunu yaşanıyor. 56 HES'in kurulu olduğu Trabzon'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu yurttaşı sorumlu tuttu ve 'Derelerden su alamayız. Su israf edilmemeli' dedi. Kuraklığa karşı 18 gölet kurulması planlanıyor.
Çevre örgütlerinin ve bölge halkının tüm itirazlarına rağmen adım başı hidro elektrik santral (HES) kurulan Trabzon'da içme suyu sorunu yaşanıyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, içme suyu sorunun nedenini iklim krizine bağlarken, yurdun en fazla yağış alan illerinden olan Trabzon'a kuraklığa karşı 18 yapay gölet kurulacağını belirtti. Yapay göletler Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) işbirliğinde yapılacak.
Trabzon'a, yılda ortalama metrekare başına 850 kilogram yağış düşüyor. Ancak düşük elektrik üretim kapasitesine rağmen neredeyse her dereye HES kurulmuş durumda. Trabzon'da şu anda kurulu 56 HES bulunuyor. Yapım aşamasındaki HES sayısı ise 3. Bunun yanı sıra yapımı planlanan 9 HES projesi bulunuyor.
SORUMLU HES'LER DEĞİL YURTTAŞMIŞ
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise içme suyu sorununun nedeni olarak iklim krizini gösterdi. Zorluoğlu yaptığı konuşmada "Suyun mutlaka çok dikkatli kullanılması, bir damlasının bile ziyan edilmemesi gerekiyor" dedi. Zorluoğlu kuraklıkla mücadeleye karşı derelerden su alınmasının mümkün olmadığını aktararak "Aksi takdirde derelerden su aldığımız müddetçe bu kuraklıklarla ve bunların olumsuz etkileriyle mücadele etmek mümkün olmayacak. Biz gölet sistemine inşallah geçiyoruz. 2-3 sene içerisinde tamamlayıp şehrimizi bu manada da desteklemiş olacağız. Elbette esas konu, insan unsuru. Suyun mutlaka ve mutlaka çok dikkatli bir şekilde kullanılması, bir damlasının bile ziyan edilmemesi gerekiyor. İsraf edilmemesi gerekiyor” diye konuştu.
METEOROLOJİ YAĞIŞLARIN ARTTIĞINI BELİRTİYOR
Zorluoğlu, iklim krizini gerekçe gösterse de Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verileri kuraklık olduğu iddialarını çürütüyor. Verilere göre Karadeniz'de bu yıl yağış oranında artış söz konusu. Verilerde yağış oranında normale göre yüzde 10, geçen yıla göre ise yüzde 25 artış olduğu belirtildi.
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