6 Ekim 2025 spot piyasada doğalgaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 183 bin 589 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 424 bin 992 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 14 bin 692 lira 74 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 421 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 427 lira 38 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 958 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 109 milyon 636 bin 869 metreküp doğalgaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 109 milyon 552 bin 629 metreküp olarak kayıtlara geçti.