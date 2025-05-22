600 bin işçi zam bekliyor: Grev kararı kapıda!

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinde sendikalar, 600 bin işçiyi kapsayan zam teklifinin açıklanmasını bekliyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, ücret artışlarına ilişkin taleplerini 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu. Görüşmeler kapsamında işçi ve işveren tarafı 16 ve 24 nisan ile 16 mayıs’ta TÜHİS ev sahipliğinde bir araya geldi. Bu görüşmelerde idari maddelerin büyük bölümü müzakere edildi.

ZAM TEKLİFİNİN AY SONUNA KADAR SUNULMASI BEKLENİYOR

TÜHİS tarafından yapılan maliyet analizlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca değerlendirilmesinin ardından işçi tarafına ilk teklifin iletilmesi bekleniyor. Sendikalar, teklifin mayıs ayı bitmeden masaya gelmesini talep ediyor.

TEKLİF GELMEDİĞİ İÇİN SÜREÇ UZUYOR

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, taleplerini içeren taslağın 27 Şubat’ta iletildiğini hatırlatarak, bu süreçte hükümetten bir teklif gelmemesinin sözleşme sürecini uzattığını belirtti. Ağar, “Yaklaşık 3 aydır hükümetten teklif bekliyoruz. Gözümüz Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tavrında, kulağımız TÜHİS'in çağrısında” dedi.

İŞÇİ TARAFININ ZAM TALEBİ NET

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak hazırladığı taslakta, günlük en düşük ücretin 1800 liraya çıkarılması, ardından 2025’in ilk altı ayında yüzde 50, sonraki altı aylık dönemlerde yüzde 25 zam yapılması ve ayrıca yüzde 10 refah payı verilmesi talep ediliyor.

GÖRÜŞMELERİN ETKİ ALANI GENİŞ

Toplu iş sözleşmeleri sadece kamu işçilerini değil, memur ve memur emeklilerini de ilgilendiriyor. 600 bin işçinin zamlarının belirleneceği bu protokol, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine de referans oluşturuyor. Ayrıca MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi gibi özel sektördeki toplu sözleşmeleri de etkiliyor.