7 Ekim 2025 serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada 41,7010 liradan alınan dolar, 41,7030 liradan satılıyor. 48,8010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,8030 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 41,6940, avronun satış fiyatı ise 48,8120 lira olmuştu.
