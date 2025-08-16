8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri: Bakan Işıkhan, sendika temsilcileriyle bir araya geldi

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 zam oranlarının belirleneceği 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görüşmelere ilişkin Next Sosyal'deki hesabından paylaşım yaptı.

Işıkhan yaptığı paylaşımda, Memur-Sen Genel Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ile bir araya geldiklerini duyurdu.

“İLERLEYEN GÜNLERDE…”

Paylaşımda şunlara yer verildi:

"8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hizmet kollarında yürütülen müzakere süreci için Bakanlığımızda bir araya geldik. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Sayın Ali Yalçın ve ilgili sendika temsilcileri ile müzakerelerde gündeme gelen başlıkları ve talepleri değerlendirdik. İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz."