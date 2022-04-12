860 milyon insan aşırı yoksulluk içine düşecek

12 Nisan 2022 Salı, 12:39

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Rusya’nın Ukrayna işgali, Kovid-19 pandemisinin süren etkisi ve artan küresel eşitsizlik karşısında bu yıl sonuna kadar 263 milyon insanın aşırı yoksulluğa sürüklenebileceği, 860 milyon insanın da aşırı yoksulluk içinde yaşayabileceği uyarısında bulundu.

Oxfam, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş, etkileri süren pandeminin ve küresel eşitsizliğin aşırı yoksulluk içinde yaşayan insanların sayısını artıracağını rapor etti.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Rusya’nın Ukrayna işgali, Kovid-19 pandemisinin süren etkisi ve artan küresel eşitsizlik karşısında bu yıl 250 milyondan fazla insanın aşırı yoksulluğa sürüklenebileceği uyarısında bulundu.

The Guardian’da yer alan haberde, savaşın en yoksul insanlar için etkisinin altını çizen Oxfam, 20 yıllık gelişmelerin piyasaların sarsılmasına neden olması gerekçesiyle tehlike altında olduğuna dikkat çekildi. Haberde, Oxfam'ın "İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya’nın nüfuslarının toplamı kadar, 263 milyon insanın bu yıl aşırı yoksulluğa sürüklenebileceği" bulguları yer aldı.

Kuruluş, bu yılın sonuna kadar 860 milyon insanın, günlük 1.90 doların altında yani aşırı yoksulluk içinde yaşayabileceğini belirtti.

GIDA FİYATLARI YÜZDE 40 ARTTI

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş buğday, mısır ve sebze yağı fiyatlarını artırdı. Oxfam tüketici harcamaları için gıda fiyatlarının zengin ülkelerde yüzde 17 oranında, Sahra Altı Afrika’da ise yüzde 40 oranında arttığını söyledi.

Oxfam’ın “Önce Kriz, sonra Felaket” başlıklı raporunda, düşük gelirli ülkelerdeki hükümetlerin kredi verenlere borçlarını ödemek için ve gıda ve yakıt tedarik edebilmek için kamu harcamalarını kısmak zorunda kalabileceklerine vurgu yaptı. Raporda, en yoksul ülkelerin bu yıl ödemeleri gereken toplam 43 milyar dolar borçları olduğunun altı çizildi.