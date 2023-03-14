9 ilde özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların satışı Resmi Gazete'de

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 10:20

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 10:22

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının İstanbul, Ankara, Bursa, Erzurum, Nevşehir, Eskişehir, Edirne, Denizli ve Mersin'deki bazı taşınmazların satışına ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Çatalca ilçesi Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan taşınmazın 14 milyon 350 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Ahmet Özyazıcı'ya satılmasına karar verildi. Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Çatalca ilçesi Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan diğer taşınmazın 6 milyon 720 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Süleyman Dönmez'e satılması uygun bulundu.

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Tepecik Mahallesi'nde bulunan taşınmazın 13 milyon 900 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Çelikel Yapı Ticaret Limited Şirketi'ne satılması kararlaştırıldı. Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı taşınmazlardan, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Yahnikapan Mahallesi'de bulunan taşınmazın 2 milyon 410 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Ali Turhan'a, Edirne'nin Meriç ilçesi Büyükdoğanca Mahallesi'ndeki taşınmazın 1 milyon 725 bin lira ile en yüksek teklifi veren Mehmet Uysal'a, Denizli'nin Çivril ilçesi Gümüşsu Mahallesi'ndeki taşınmazın 880 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Yunus Emre Celep'e, Erzurum'un Pasinler ilçesi Kaplıcalar Mahallesi'nde bulunan taşınmazın 6 milyon 650 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren sınırlı sorumlu Erzurum Pancar Ekicileri Kooperatifine, Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Karavezir Mahallesi'ndeki taşınmazın 6 milyon 550 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Tunahan Balcı'ya satılmasına karar verildi.

Mülkiyeti Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Virancık-İmar Mahallesi'ndeki taşınmazın 2 milyon 920 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren ALC Group İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine, Mersin'in Tarsus ilçesi Yenice Atalar Mahallesi'nde bulunan 4 farklı taşınmazın da 102 bin 500 lira, 100 bin 500 lira, 100 bin lira ve 99 bin lira bedellerle en yüksek teklifi veren Yunus Emre Yılmaz'a satılması kararlaştırıldı.