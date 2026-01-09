9 Ocak 2026 serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada 43,1500 liradan alınan dolar, 43,1520 liradan satılıyor. 50,3120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,3140 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,0420, avronun satış fiyatı ise 50,3160 lira olmuştu.
Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.
Serbest piyasada 43,1500 liradan alınan dolar, 43,1520 liradan satılıyor. 50,3120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,3140 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,0420, avronun satış fiyatı ise 50,3160 lira olmuştu.