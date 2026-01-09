Cumhuriyet Gazetesi Logo
9 Ocak 2026 serbest piyasada döviz fiyatları

9 Ocak 2026 serbest piyasada döviz fiyatları

9.01.2026 09:55:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
9 Ocak 2026 serbest piyasada döviz fiyatları

9 Ocak 2026 İstanbul serbest piyasada dolar 43,1520 liradan, Euro 50,3140 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,1500 liradan alınan dolar, 43,1520 liradan satılıyor. 50,3120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,3140 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,0420, avronun satış fiyatı ise 50,3160 lira olmuştu.

İlgili Konular: #dolar #döviz #euro