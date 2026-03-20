AB enerji fiyatlarındaki artışa karşı harekete geçiyor: Acil önlem çağrısı!

Avrupa Birliği (AB), Ortadoğu’daki kriz nedeniyle artan enerji fiyatlarına karşı vatandaşları ve şirketleri korumak için yeni önlemler almaya hazırlanıyor.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’de düzenlenen AB Liderler Zirvesi’nin ardından yaptıkları açıklamalarda, enerji maliyetlerindeki artışın Birliğin rekabet gücünü tehdit ettiğine dikkat çekti.

TEDBİRLER HAYATA GEÇİYOR

Costa, Ortadoğu’daki gelişmelerin fosil yakıt fiyatlarını yükselttiğini belirterek, “Vatandaşlarımızı ve şirketlerimizi korumak için acil önlemler almamız gerekiyor” dedi. Bu kapsamda AB Komisyonu’nun, üye ülkelerin farklı koşullarını ve enerji yoğun sektörlerin risklerini dikkate alan hedefli ve geçici tedbirler hazırlayacağını ifade etti. Ayrıca, AB liderlerinin rekabet gücünü artırmaya yönelik reform planını onayladığını ve bu planın 2027 sonuna kadar uygulanacağını söyledi.

Yüksek enerji fiyatlarının Avrupa için en büyük zorluklardan biri olduğunu vurgulayan Costa, yerel enerji kaynaklarının kullanımının ve karbon emisyonunun azaltılmasının, dışa bağımlılığı düşürerek maliyetleri uzun vadede azaltacağını dile getirdi.

Von der Leyen ise Ortadoğu’daki savaşın Avrupa’ya en doğrudan etkisinin enerji alanında görüldüğünü belirterek, küresel fiyat artışlarının Avrupa’yı etkilediğini söyledi. Katar’daki gaz altyapısına yönelik saldırıların ardından fiyatların yüzde 30 arttığını hatırlatan von der Leyen, enerji arzına yönelik risklerin sürdüğünü ifade etti.

ELEKTRİK DÜZENLEMESİ

AB’nin enerji fiyatlarına yönelik adımlarının geçici ve hedefli olacağını belirten von der Leyen, elektrik fiyatlarını belirleyen unsurlar üzerinde düzenlemeye gidileceğini kaydetti. Bu kapsamda, elektrikte vergi oranlarının düşürülmesi ve elektriğin fosil yakıtlardan daha az vergilendirilmesine yönelik öneri hazırladıklarını açıkladı.

Öte yandan AB, emisyon ticaret sistemi kaynaklı 30 milyar avroluk fonla karbonsuzlaşma projelerini desteklemeyi planlıyor. Birlik ayrıca Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle artabilecek risklere karşı temkinli duruşunu sürdürürken, enerji arz güvenliği ve ekonomik istikrarı korumaya odaklanıyor.