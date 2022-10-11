AB Komisyon Başkanı: Bütçe yetersiz, düzenleme gerek
AB Komisyon Başkanı Von der Leyen açık açık konuştu: Savaş ve enflasyonla mücadelede bütçe yetersiz. Yeniden düzenleme gerek.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB bütçesinin savaş ve enflasyon gibi sorunlarla mücadelede yeterli olmadığını, yeniden planlanması gerektiğini söyledi. Von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen AB Bütçe Konferansı programının açılışında konuştu.
AB bütçesinin üye ülkelerin birlik halinde daha fazlasını yapmalarını sağladığını ifade eden von der Leyen, "Mevcut bütçenin kaynakları ve esnekliği son derece sınırlı" dedi.
"Bütçemiz, bu ölçekte birden fazla sınamayla başa çıkmak için tasarlanmamıştır" ifadesini kullanan von der Leyen, bütçe tasarımının 2020 yılına yapıldığını anımsattı.
Von der Leyen, Rusya-Ukryana savaşı ile enflasyonun yüzde 10 seviyesine ulaşmasının AB bütçesinin alım gücünü azalttığına işaret etti.
Mevcut bütçenin mevcut zorluklara yanıt vermekte yeterli olmadığına dikkat çeken von der Leyen, AB bütçesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
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