AB liderleri enerji krizini görüşecek

19 Ekim 2022 Çarşamba, 07:00

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, zirvenin davet mektubunu yayımladı.

"Gündemimizin odak noktası acilen hareket etmemiz gereken enerji krizi olacak" ifadesini kullanan Michel, talebi azaltmaya, arz güvenliğini sağlamaya ve fiyatları kontrol altına almak için yoğunlaşacaklarını belirtti.

Michel, toplantıda enerji fiyatlarını düşürebilecek diğer önlemleri de değerlendireceklerine işaret ederek, ortak gaz alımıyla birliğin ortak müzakere gücünden faydalanmak, gaz piyasasındaki koşulları daha doğru yansıtan yeni bir ölçüt geliştirmek ve geçici bir dinamik fiyat sınırı uygulamak gibi başlıkları ele alacaklarını kaydetti.

"Elektrik üretimindeki gazın fiyatını sınırlamak için bir AB çerçevesi kurmak gibi diğer kısa ve uzun vadeli piyasa müdahalelerini ele almamızı bekliyorum" diyen Michel, ülkelerin farklı yaklaşımlarına rağmen tartışmanın yapıcı ve ortak faydaya hizmet edecek biçimde şekillenmesini öngördüğünü aktardı.

İTHAL DOĞALGAZA TAVAN FİYAT UYGULAMAYA YÖNELİK BİR PLAN HAZIRLAMASI İSTENİYOR

Michel, "Ekonomik görünümümüz büyük ölçüde enerji krizini nasıl yönettiğimize bağlı olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Aralarında Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika'nın da bulunduğu AB üyesi 15 ülke, ithal doğalgaza tavan fiyat uygulamaya yönelik bir plan hazırlanmasını istiyor. Almanya, Hollanda, Danimarka ve bazı ülkeler ise bu aşamada doğalgaza tavan fiyat getirilmesi fikrine sıcak yaklaşmıyor.

Tavan fiyat uygulamasının enerji arz güvenliğini riske sokacağı görüşünde olan bu ülkeler, uygulamanın özellikle kış aylarında doğalgaz tedarikine zarar verebileceğini değerlendiriyor.