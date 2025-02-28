ABD-AB ticaret savaşı kızışıyor: Türkiye'yi ne bekliyor?

Yayınlanma: 28.02.2025 - 10:07

Güncelleme: 28.02.2025 - 10:07

ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği (AB) ürünlerine yüzde 25 ek gümrük vergisi getirme kararı, küresel ticaret savaşlarının fitilini ateşledi. Uzmanlar, bu gelişmenin Türkiye’yi doğrudan etkilemeyeceğini ancak AB ekonomisinde yaratacağı daralmanın Türkiye’nin ihracatına zarar verebileceğini belirtiyor.

TÜRKİYE İÇİN RİSK BÜYÜK

Ekonomistler, Trump’ın tarifelerinin Türkiye’yi doğrudan bağlamadığını ancak AB’ye yönelik ek vergilerin Türkiye’nin en büyük ticari ortağı olan Avrupa ekonomisini olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor. İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, “ABD’nin kararı doğrudan Türkiye’yi kapsamayabilir, ancak AB’nin misilleme olarak uygulayacağı ek vergiler Türkiye’nin Gümrük Birliği avantajlarını zayıflatabilir” değerlendirmesinde bulundu.

AB ülkelerinin ABD’de pazar kayıpları yaşaması halinde yeni pazar arayışlarına yönelebileceğini belirten Nas, Türkiye’nin bu süreçte Gümrük Birliği güncellemesini hızlandırmasının kritik olduğunu söyledi. “Yeni bir Gümrük Birliği anlaşması hizmet ve tarım ticaretini kapsayabilir, bu da Türkiye için yeni fırsatlar doğurabilir” dedi.

AB MİSİLLEME YAPABİLİR

Institut du Bosphore Başkanı Dr. Bahadır Kaleağası, Trump’ın açıklamalarının pazarlık stratejisi olabileceğini belirterek, “Vergiler kesinleşirse AB de misilleme olarak ABD’ye ek tarifeler getirebilir. Avrupa, dünyanın en büyük pazarı ve geniş ticaret anlaşmalarına sahip. Bu tür krizleri fırsata çevirmeye alışkın” ifadelerini kullandı.

Kaleağası, ticaret savaşlarının küresel tedarik zincirlerini ve yatırım ortamını sarsabileceğini vurgulayarak, Türkiye’nin bu süreci küresel rekabet gücünü artıracak bir fırsat olarak görmesi gerektiğini söyledi. “Makroekonomik istikrar, hukuk devleti ve yapısal reformlar, Türkiye’nin elini güçlendirecek unsurlar. Ayrıca, Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği güncelleme sürecini hızla başlatması gerekiyor” dedi.

TÜRKİYE İÇİN YENİ FIRSATLAR DOĞABİLİR

Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği Başkan Vekili Can Baydarol ise “ABD ile sınırlı ticaretimiz olduğu için doğrudan etkilenmeyiz. Ancak bu karar Avrupa ekonomisini zayıflatırsa, Türkiye’nin AB’ye ihracatı zarar görebilir” yorumunu yaptı. Türkiye’nin bu süreçte AB ile yakınlaşmasının önemine dikkat çeken Baydarol, “Masada güçlü yanlarımız var, ancak hukuk ve demokrasi konularında eksikliklerimiz AB ile ilişkilerimizi zorlaştırıyor” dedi.

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise bu sürecin Türkiye için fırsatlar da barındırabileceğini belirterek, “Türkiye, ABD’nin öncelikli ticaret partneri değildi. Ancak AB’ye getirilen vergiler Türkiye’yi avantajlı konuma getirebilir. Aynı zamanda Türk firmaları için ABD’de yeni yatırım fırsatları da doğabilir” değerlendirmesinde bulundu.