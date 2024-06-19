ABD borsaları rekor tazeledi

Yayınlanma: 19.06.2024 - 09:49

Güncelleme: 19.06.2024 - 09:49

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 yükselişle 38.834,86 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 artarak 5.487,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,02 artışla 17.860,43 puana tırmandı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

ABD'de makroekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında, işlem gününün kapanışında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, mayısta aylık bazda yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

Analistler, perakende satış verilerinin tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya işaret ettiğini, enflasyon baskılarının hafiflediği ve işsizliğin arttığı bir ortamda Fed'in faiz indirimini gündemine alabileceğini belirtti.

ABD'de sanayi üretimi ise mayısta aylık bazda yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams bugün yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin "doğru yönde ilerlediğini" ifade etti. Faiz indiriminden ne zaman yana olacağını söylemeyi reddeden Williams, faiz indiriminin zamanlaması veya kapsamına ilişkin kararın gelecek ekonomik verilere bağlı olacağını vurguladı.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, son enflasyon verilerinin "cesaret verici" olduğunu belirterek, yine de geçen yıldan bu yana verilerdeki dalgalanmanın para politikasının seyrinin net olmadığı anlamına geldiğini aktardı.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, enflasyona ilişkin son dönemdeki olumlu verilere rağmen Fed'in faiz indiriminin zamanlamasını değerlendirirken sabırlı olması gerektiğini kaydetti.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da enflasyonun yavaşladığına işaret eden son verileri olumlu karşıladığını ancak Fed'in faiz indirimi konusunda sabırlı kalabileceğini ifade etti.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, Fed'in faiz indirimlerini bir süre ertelenebileceğini ve indirimi destekleyecek verileri görmenin aylar değil "çeyrekler" alabileceğini aktardı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, ekonomik koşulların beklendiği gibi seyretmesi halinde Fed'in "bu yılın ilerleyen zamanlarında" faiz indirimine gitmesinin muhtemelen uygun olacağını belirtti.

Kurumsal tarafta ise California merkezli çip üreticisi Nvidia, 3,3 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu. Nvidia'nın hisseleri bugün yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

Diğer çip üreticilerinin hisselerinde de yükseliş görülürken, Qualcomm'un hisseleri yüzde 2,2, TSMC'nin hisseleri yüzde 1,4 ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 3,8 arttı.

ABD'de piyasalar, 1865'te köleliğin son verildiği güne atfen federal tatil ilan edilen Juneteenth (19 Haziran) nedeniyle kapalı olacak.