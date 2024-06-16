Borsada 1 ay sonra ilk!
Borsa İstanbul'da hisse senedi yatırımcı sayısı, bir ay aradan sonra yeniden 8 milyonun altına indi.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı bir aylık aranın ardından yeniden 8 milyonun altına indi.
MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 14 Haziran ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 489 bin 916 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 309 bin 680 seviyesinden 7 milyon 819 bin 764'e indi.
Aynı hafta pay senedi değeri ise 13,56 trilyon TL'den 14,03 trilyon TL'ye yükseldi.
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