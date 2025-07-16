ABD borsaları yükselişle açıldı

New York borsası, üretici enflasyonu verilerinin yayımlanmasının ardından güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,36 artarak 44.179,64 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 artışla 6.261,21 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 kazançla 20.728,14 puana çıktı.

ABD'de üretici enflasyonu haziranda yavaşlarken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 2,3 ile beklentilerin altında arttı. Yıllık üretici enflasyonu geçen yıl eylülden bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de haziranda aylık bazda değişmedi, yıllık bazda yüzde 2,6 arttı.

Analistler, dün yayımlanan tüketici enflasyonu verilerindeki hızlanmanın tarifelerin fiyat artışlarına neden olacağına dair endişeleri artırdığını, bugünkü verilerin ise ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceği yönündeki beklentileri desteklediğini kaydetti.

ABD'de sanayi üretimi de haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Ülkede kapasite kullanım oranı 0,1 puan artışla yüzde 77,6 oldu.