ABD borsalarında yeni bir boğa piyasası için 3 gösterge
BofA raporuna göre, Boğa piyasasının borsalara geri dönmesi ekonomideki 3 kritik beklentiye bağlı.
Küresel piyasalar karışık sinyaller vermeye devam ediyor. Ancak Bank of America’nın son raporuna göre büyük ekonomik riskler yatırımcıların gündeminde yer almayı sürdürüyor.
Insider’ın haberine göre, Bank of America Baş Stratejisti Michael Hartnett, ABD borsalarında yeni bir boğa piyasasını başlayabilmesi için üç faktörün görülmesi gerektiğini belirtiyor. Hartnett’e göre bu üç faktör enflasyonda zirve noktasına ulaşılması, faiz oranlarında zirveye gelinmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) para politikasını değiştirmesi.
Hartnett ayrıca FED’in faiz artırımlarını durdurması ya da faiz indirimine gitmesi gibi bir ihtimalin, “büyük bir kredi olayı ve/veya büyük bir resesyon gerçekleşmemesi halinde” pek olası görünmediğini açıkladı.
Borsa uzmanına göre piyasa algısı ise oldukça zarar görmüş durumda. Hartnett “bu seviyede bir karamsarlığın karşıt yatırımcılara kazandırmadığı tek örneğin Lehman Brothers’ın iflası olduğuna” dikkat çekerek duyarlılık göstergelerine bakıldığında yatırımcıların son düşüşleri satın alınması gerektiğini söyledi.
Video Haberler
- 5 kilo altın takıldı, halay çekmekte güçlük çekti
- Emekli cebindeki bozuk paraları gösterdi
- CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
- Kamyonet ve motosiklet böyle çarpıştı
- 'Ben bu pahalılıkla Türkiye'de asla yaşamam'
- Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı
- Tanju Özcan'dan 'sözlü savunma' açıklaması
- 'Kadınların ayaklarını çektiği' iddiasıyla darbedildi
- İki kadının tartışması tokatlı yumruklu kavgaya dönüştü
- Kulübede mahsur kalan köpeği, temizlik işçisi kurtardı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Babanın nerede olduğunu bilmiyorum'
- '400 milyon dolar verin devredelim!'
- 'Mostafa Mohamed, uyum sağlayacaktır'
- Çöp evden kurtarılmıştı: İşte ilk sözleri
- Ürküten görüntü: Elde kılıç, masada silah
- MİT’i bu işe karıştırmayın!
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Cumhur'a iki ilden kötü haber: Eriyor...
- Kılıçdaroğlu: Hepinizin canı cehenneme
- Hastane otoparkında şüpheli polis ölümü