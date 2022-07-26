ABD borsalarında yeni bir boğa piyasası için 3 gösterge

26 Temmuz 2022 Salı, 00:00

Küresel piyasalar karışık sinyaller vermeye devam ediyor. Ancak Bank of America’nın son raporuna göre büyük ekonomik riskler yatırımcıların gündeminde yer almayı sürdürüyor.

Insider’ın haberine göre, Bank of America Baş Stratejisti Michael Hartnett, ABD borsalarında yeni bir boğa piyasasını başlayabilmesi için üç faktörün görülmesi gerektiğini belirtiyor. Hartnett’e göre bu üç faktör enflasyonda zirve noktasına ulaşılması, faiz oranlarında zirveye gelinmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) para politikasını değiştirmesi.

Hartnett ayrıca FED’in faiz artırımlarını durdurması ya da faiz indirimine gitmesi gibi bir ihtimalin, “büyük bir kredi olayı ve/veya büyük bir resesyon gerçekleşmemesi halinde” pek olası görünmediğini açıkladı.

Borsa uzmanına göre piyasa algısı ise oldukça zarar görmüş durumda. Hartnett “bu seviyede bir karamsarlığın karşıt yatırımcılara kazandırmadığı tek örneğin Lehman Brothers’ın iflası olduğuna” dikkat çekerek duyarlılık göstergelerine bakıldığında yatırımcıların son düşüşleri satın alınması gerektiğini söyledi.