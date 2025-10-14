ABD-Çin gerilimi artıyor: Karşılıklı liman ücretleri devreye girdi!

ABD ve Çin karşılıklı liman ücretlerini yürürlüğe aldı. 14 Ekim Salı günü itibarıyla her iki ülke birbirlerinin gemilerinden ek ücret talep etmeye başladı. Karar, oyuncaklardan ham petrole kadar tüm deniz taşımacılığını kapsıyor.

ÇİN GEMİLERİNE ÖZEL ÜCRET UYGULAMASI

Çin yönetimi, Çin devlet televizyonu CCTV’de yayımlanan habere göre “ABD’ye ait, ABD tarafından işletilen, ABD’de inşa edilmiş veya ABD bayrağı taşıyan” tüm gemilerden özel liman ücretleri alınacağını duyurdu. Çin yapımı gemiler ve Çin tersanelerine tamir için giren gemiler ise bu uygulamanın dışında tutulacak. Ücretler, her gemi için yılın ilk seferinde veya bir yıl içindeki ilk beş seferi kapsayacak şekilde tahsil edilecek.

ABD KENDİ LİMAN ÜCRETLERİNİ DEVREYE ALDI

Washington da aynı gün kendi liman ücretlerini yürürlüğe koydu. ABD yönetimi, bu adımla Çin’in küresel denizcilik ve gemi inşa sanayindeki hâkimiyetini kırmayı ve Amerikan gemi yapımını teşvik etmeyi hedefliyor. Donald Trump yönetimi, kararı yılın başında duyurmuştu. Önceki Biden döneminde yapılan bir soruşturma, Çin’in denizcilik ve lojistik sektörlerinde “adil olmayan politikalarla” rekabet avantajı sağladığını tespit etmişti.