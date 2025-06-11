ABD-Çin gerilimi fiyatları yükseltti: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Haziran 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 11 Haziran 2025 Çarşamba...



ABD-ÇİN MÜZAKERELERİ ALTINI DESTEKLİYOR ABD ile Çin arasında Londra’da yapılan ticaret müzakerelerinde kalıcı bir çözüme dair net sinyallerin verilmemesi, altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Ons altın, 3 bin 343 dolar seviyesinin üzerini test ettikten sonra düne göre yüzde 0,50 artışla 3 bin 339 dolardan işlem görüyor.

'BELİRSİZLİK ALTINI DESTEKLİYOR' City Index'in kıdemli analistlerinden Matt Simpson, "ABD'li ve Çinli müzakerecilerin bir ‘çerçeve’ üzerinde anlaştıklarını biliyoruz, ancak Trump ya da Xi onaylayana kadar belirsizlik devam edecek. Ve bu belirsizlik enflasyon rakamları öncesinde altını destekliyor" dedi.

ONS ALTINDA DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ Uzmanlar, ons altında bugün için 3 bin 347 dolar seviyesini direnç olarak görüyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 3 bin 362 dolar hedeflenebilirken, aşağı yönlü hareketlerde ise 3 bin 296 dolar seviyesi destek noktası olarak izleniyor.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI Gram altın: 4 bin 206 TL

4 bin 206 TL Çeyrek altın: 6 bin 938 TL

6 bin 938 TL Cumhuriyet altını: 27 bin 626 TL

27 bin 626 TL Ons altın: 3 bin 339 dolar