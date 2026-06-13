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ABD'de FTX'in kurucusu Bankman-Fried'ın cezasını onandı

ABD'de FTX'in kurucusu Bankman-Fried'ın cezasını onandı

13.06.2026 15:40:00
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ABD'de FTX'in kurucusu Bankman-Fried'ın cezasını onandı

ABD'de kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried'ın hapis cezasına itirazı reddedildi.
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ABD'de federal temyiz mahkemesi, kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried'ın 25 yıllık hapis cezasına itirazını reddetti.

New York'taki İkinci Bölge Federal Temyiz Mahkemesi, Bankman-Fried'ın mahkumiyetine itiraz ettiği davada kararını açıkladı.

Üç yargıçtan oluşan mahkeme heyeti, Bankman-Fried hakkında alt mahkemenin verdiği 25 yıllık hapis cezasını oy birliğiyle onadı.

Yargıç Barrington Parker, heyet adına kaleme aldığı gerekçeli kararda, Bankman-Fried'ın müşterilere, yatırımcılara ve düzenleyici kurumlara FTX fonlarının güvende olduğuna dair kamuoyu önünde güvence verdiğini belirtti.

ŞİRKETİ KİŞİSEL KUMBARA OLARAK KULLANDI

Parker, Bankman-Fried'ın bu süreçte FTX'i "kişisel kumbarası" gibi kullandığını, müşteri fonlarını gayrimenkul, siyasi bağışlar ve çeşitli yatırımlar için harcadığını kaydetti.

Dolandırıcılık ve komplo suçlarından yargılanan Bankman-Fried, Mart 2024'te 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Federal savcılar, Bankman-Fried'ın "Amerikan tarihinin en büyük mali dolandırıcılıklarından birini gerçekleştirdiğini" öne sürmüştü.

Bankman-Fried'ın avukatları, alt mahkemenin bazı kanıtları sunmalarını haksız yere engellediğini savunarak söz konusu cezaya itiraz etmişti.

Öte yandan, Bankman-Fried, bu yıl ABD Adalet Bakanlığına "cezası tamamlandıktan sonra af" başvurusu yapmış, Başkan Donald Trump'tan af talebinde bulunmuştu.

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