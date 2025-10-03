ABD'de hükümetin kapanmasının ardından Trump hedef alındı

ABD Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri ve Demokrat partili Hakeem Jeffries, ABD Kongre binasında basın mensuplarına Trump yönetiminin tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle hükümetin kapanmasının ardından Demokratlarla müzakere etmeye yanaşmadığını ve "siyasi intikam" güttüğünü belirtti.

Jeffries, "Başkanın ciddiyetsiz ve dengesiz davranışlarına tanık olduk ve lider Schumer ve ben, takip görüşmesiyle ilgili tek bir telefon görüşmesi bile almadık. Bu görüşmeyi yapmaya hazırız ancak koridorun diğer tarafında güvenilir ortaklara ihtiyacımız var ve Donald Trump ile Cumhuriyetçiler hükümeti kapatmak istediklerini açıkça belirttiler." ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin, ABD halkına "acı çektirmek istediğini" savunan Jeffries, "İntikam çabalarına devam ediyorlar ve sıradan Amerikalılara yüksek kaliteli, uygun fiyatlı ve erişilebilir hizmet sağlama konusunda hiçbir ilgileri yok." dedi.

HÜKÜMET BÜTÇE ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE KAPANDI

ABD'de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapandı.

Ülkede salı gece yarısı itibarıyla 2025 mali yılı sona ererken, federal hükümete yeni mali yılda finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varılamadı.

Demokratlar, sağlık sigortası sübvansiyonlarının süresinin uzatılmasını ve Medicaid kesintilerinin geri alınmasını talep ederken, Cumhuriyetçilerin tasarısına destek vermeyi reddetmişti. Cumhuriyetçiler ise mevcut harcama düzeylerinde herhangi bir değişiklik içermeyen bir geçici bütçe tasarısında ısrar olmuştu.

FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bir bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde federal hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara veriyor.

Bu süreçte, "temel" olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor.

"Temel personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.