ABD'de kritik veriler açıklandı: Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Kasım 2025 Salı altın fiyatları…

Piyasalar, geçtiğimiz haftadan itibaren Fed yetkililerinin yaptığı açıklamalara odaklanmış durumda. Fed’in aralık ayında faiz indirimine gidebileceği yönündeki güvercin mesajlar güç kazandı. Bu gelişmeler altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasını gündeme taşıdı.

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ HIZLANDI ABD’den gelen açıklamaların ardından ons altında yukarı yönlü hareket ivme kazandı. Ons altın gece saatlerinde 4 bin 156 dolara çıkarak 14 Kasım’dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Sabah saat 08.14 itibarıyla ons altın 4 bin 145 dolar civarında işlem görüyor.

GRAM ALTINDA POZİTİF SEYİR Ons altındaki yükseliş ve dolar/TL kurundaki sınırlı artış gram altını yukarı taşıyor. Gram altın, sabah 08.16 itibarıyla 5 bin 657 lira seviyesinde bulunuyor. Dün 5 bin 500 liraya kadar gerileyen gram altın, bir gün içinde yatırımcısına 171 lira kazandırmış oldu.

KAPALIÇARŞI’DA FARK SÜRÜYOR Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi fiyatlar arasındaki makas korunuyor. Kapalıçarşı’da gram altın 5 bin 877 liradan satılıyor. Çarşıdaki fiyatların resmi rakamların üzerinde seyretmesi dikkat çekiyor.

FED AÇIKLAMALARI PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ Fed Guvernörü Christopher Waller, Pazartesi günü yaptığı değerlendirmede işgücü piyasasının aralık ayında çeyrek puanlık bir faiz indirimini destekleyecek kadar zayıfladığını ifade etti. Waller, sonraki adımların ise hükümet kapanması nedeniyle geciken veri akışına bağlı olacağını vurguladı.

Bu açıklamaların ardından New York Fed Başkanı John Williams’ın geçen cuma günü yaptığı “ABD faizlerinin yakın vadede düşebileceği” yönündeki ifadeler piyasada beklentileri daha da güçlendirdi. Piyasalarda aralık ayında faiz indirimi ihtimali yüzde 81 seviyesine yükselmiş durumda. Geçtiğimiz hafta bu oran yüzde 40 seviyesindeydi. Bu hafta, hükümet kapanması nedeniyle ertelenen ABD perakende satışlar, işsizlik maaşı başvuruları ve üretici fiyatları gibi kritik verilerin açıklanması bekleniyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 657 TL

5 bin 657 TL Çeyrek altın: 9 bin 578 TL

9 bin 578 TL Cumhuriyet altını: 38 bin 158 TL

38 bin 158 TL Ons altın: 4 bin 143 dolar