ABD’den Çin’e kritik ticaret hamlesi: O uygulama askıya alındı!

ABD, Başkan Donald Trump’ın bu yıl Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşme çabalarını desteklemek ve Pekin ile ticaret görüşmelerinin aksamasını önlemek amacıyla Çin’e yönelik teknoloji ihracatı kısıtlamalarını askıya aldı.

ABD'DEN İHRACAT KISITLAMALARINDA YUMUŞAMA SİNYALİ

Gazetenin mevcut ve eski yetkililere dayandırdığı haberde, Ticaret Bakanlığı’nın ihracat kontrollerinden sorumlu Endüstri ve Güvenlik Bürosu’na son aylarda Çin’e karşı sert adımlar atmaktan kaçınması talimatı verildiği belirtildi.

Reuters bu bilgiyi hemen doğrulayamadı. Beyaz Saray ve ilgili bakanlık Reuters’in mesai saatleri dışındaki yorum taleplerine yanıt vermedi.

ABD-ÇİN TİCARET GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

ABD ile Çin’in üst düzey ekonomi yetkilileri, iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden ticaret savaşının odağındaki ekonomik anlaşmazlıkları görüşmek üzere bugün Stockholm’de yeniden masaya oturacak.

NVIDIA’DAN ÇİN’E SATIŞA DEVAM AÇIKLAMASI

Öte yandan teknoloji devi Nvidia, bu ay yaptığı açıklamada, H20 grafik işlem birimlerinin (GPU) Çin’e satışına devam edeceğini duyurdu. Şirket, Trump yönetiminin Nisan ayında ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin’e ihracatını kısıtlayan kararını geri çevirdiğini belirtti.