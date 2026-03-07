ABD’den Körfez’de deniz ticaretine 20 milyar dolarlık güvence

ABD yönetimi, Körfez bölgesinde savaş riskini de kapsayan 20 milyar dolarlık denizcilik reasüransı planını açıkladı.

ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşundan (DFC) yapılan açıklamada, DFC Üst Yöneticisi Ben Black ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, Başkan Donald Trump tarafından onaylanan ve Körfez bölgesinde savaş riskini de kapsayan denizcilik reasüransının uygulanmasına yönelik ayrıntılı plan üzerinde anlaşmaya vardıkları bildirildi.

Açıklamada, söz konusu planın deniz ticaretine olan güveni yeniden tesis edeceği, uluslararası ticareti istikrara kavuşturacağı ve İran ile yaşanan çatışma sırasında Orta Doğu'da faaliyet gösteren Amerikan ve müttefik şirketleri destekleyeceği vurgulandı.

20 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Plan kapsamında yaklaşık 20 milyar dolara kadar oluşabilecek zararların sigortalanacağı belirtilen açıklamada, bu sigortanın yalnızca belirli kriterleri karşılayan gemiler için geçerli olacağı kaydedildi.

Sigortanın başlangıçta gemi gövdesi ve makine ile yük teminatlarına odaklanacağı aktarılan açıklamada, DFC ve ABD Hazine Bakanlığı'nın planın uygulanmasına ilişkin sonraki adımlar konusunda ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile yakın koordinasyon içinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DFC Üst Yöneticisi Ben Black, reasürans planının petrol, benzin, LNG, jet yakıtı ve gübrenin Strait of Hormuz üzerinden yeniden dünya pazarlarına ulaştırılmasına katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.