ABD'den Türk şirketlerine yaptırım kararı: 'Bu ağlar ciddi bir tehdit oluşturuyor'

ABD, İran’ın balistik füze ve insansız hava aracı tedarik zincirinde yer aldıkları gerekçesiyle 7’si Türkiye’de olmak üzere 32 kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasına göre yaptırım listesinde İran, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Hong Kong, Hindistan, Almanya ve Ukrayna’da faaliyet gösteren kişi ve şirketler yer aldı. Bu kişi ve şirketlerin, İran’ın füze ve İHA programına devamını sağlayan tedarik zincirleri içinde bulunduğu belirtildi.

TEHDİT VE DETAYLAR

Açıklamada, “Bu ağlar, Ortadoğu’daki ABD ve müttefik personeli ile Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik ciddi bir tehdit oluşturuyor” denildi.

Hong Kong merkezli Qian Xi Long ve Hin Yun adlı şirketlerin, İran’ın Shahed-131 ve Shahed-136 İHA’larında kullanılan motorları üreten Mado adlı kuruluşun tedarik ağında yer aldığı kaydedildi.

Hong Kong merkezli iki şirketin Türkiye’de kurulu Arkedya Gıda, Intro Oto Yedek Parça, Own Uçar Gıda, Royal Yapı İnşaat, Loris Turizm, Özkam Nakliyat ve Artaş Gümrükleme şirketlerinden yüz binlerce dolar tutarında ödeme aldığı belirtilerek bu şirketler de yaptırım listesine alındı.