ABD'den yeni gümrük vergisi sinyali: 'Ülkeleri zorlayacak'

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 1 Ağustos’ta yürürlüğe girmesi planlanan yüksek gümrük vergileri öncesinde ticaret anlaşmalarının zamanlamasından çok kalitesine önem verdiklerini açıkladı. Bessent, "Anlaşma yapmak için acele etmeyeceğiz," dedi.

TRUMP YÖNETİMİNİN TİCARET POLİTİKASI

Başkan Donald Trump’ın planlarını izleyeceklerini belirten Bessent, "Eğer 1 Ağustos tarifesine geri dönersek, daha yüksek tarife seviyesinin ülkeleri daha iyi anlaşmalar yapmaya zorlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Trump yönetimi, birçok ticaret ortağına yönelik başlattığı ticaret savaşıyla küresel ekonomide dalgalanmalara yol açtı ancak beklenen ticaret anlaşmalarını hayata geçirmekte zorlandı. Hindistan, Avrupa Birliği, Japonya ve diğerleriyle yürütülen müzakereler beklentilerin gerisinde kaldı.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, Trump’ın Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile yapacağı görüşmede ticaret konusunun ele alınabileceğini belirtti. Leavitt, yönetimin 1 Ağustos öncesi daha fazla ticaret anlaşması açıklayabileceğini ya da gümrük vergisi oranlarıyla ilgili ülkeleri bilgilendiren mektuplar gönderebileceğini söyledi.

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KARŞI ÖNLEMLERİ

Bu açıklamalar, Avrupa Birliği diplomatlarının Washington ile kabul edilebilir bir ticaret anlaşması ihtimalinin azalması nedeniyle ABD’ye karşı yeni karşı önlemler arayışına girdiği döneme denk geldi. Diplomatik kaynaklar, Almanya ve diğer AB üyelerinin ABD’ye yönelik yaptırımları artırmak için "zorlama karşıtı" tedbirler üzerinde düşündüğünü ifade etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, “Gümrük vergilerinin seviyesine ilişkin müzakereler şu anda çok yoğun şekilde devam ediyor. Amerikalıların simetrik bir tarife düzenlemesini kabul etmeye istekli olmadıkları oldukça açık” dedi.

ÇİN VE RUSYA İLE İLİŞKİLER

Çin ile ilişkilerde ise Bessent, “Çok yakın zamanda görüşmeler olacağını düşünüyorum. Ticaret iyi bir noktada ve artık başka konuları da konuşabiliriz. Çinliler yaptırım uygulanan İran ve Rus petrolünün büyük alıcıları” ifadelerini kullandı. Çin’in imalat sektörlerindeki kapasite fazlalığı uzun süredir ABD’nin eleştiri odağında bulunuyor.

Bessent, Rusya’ya uygulanan ikincil gümrük vergileri konusunda Avrupa’nın ABD’yi takip etmesinin beklendiğini belirtti.

JAPONYA VE HİNDİSTAN’DA TİCARET MÜZAKERELERİ

Japonya’nın gümrük tarifeleri başmüzakerecisi Ryosei Akazawa, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba’nın koalisyonunun seçimlerde yaşadığı yenilginin ardından Washington’da yoğun ticaret görüşmeleri yürütüyor. Hintli müzakereciler ise 1 Ağustos son tarihinden önce geçici bir anlaşma imkânının zor göründüğünü belirtti.