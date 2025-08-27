Cumhuriyet Gazetesi Logo
ABD'den yeni vergi kararı: Listede Türkiye de var!

27.08.2025 10:44:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
ABD, çelik ürünlerine yönelik anti-damping ve telafi edici vergilerin uygulanmasına devam kararı aldı. Düzenleme, birçok ülkeden yapılan çelik ithalatını etkiliyor. Karar, yerli üreticilerin haksız rekabete karşı korunmasını hedefliyor.

ABD Ticaret Bakanlığı, korozyona dayanıklı çelik ürünlerine yönelik yürüttüğü soruşturmalar sonucunda anti-damping ve telafi edici vergilerin devam etmesine karar verdi. Karar, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 10 ülkenin toplam 2,9 milyar dolarlık ithalatını kapsıyor.

HANGİ ÜLKELER ETKİLENİYOR?

Bakanlığın açıklamasına göre düzenleme; Avustralya, Brezilya, Kanada, Meksika, Hollanda, Güney Afrika, Tayvan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam menşeli ürünleri kapsıyor.

ANTİ-DAMPİNG VE TELAFİ EDİCİ VERGİLER NEDİR?

İhracatçının bir malı dış pazarda iç piyasadaki satış fiyatının altında satması “damping” olarak tanımlanır. Yerli üreticilerin haksız rekabetle baskı altında kalmasını önlemek amacıyla anti-damping vergileri uygulanır. Telafi edici vergiler ise ihracata konu üründe devlet sübvansiyonu tespit edilmesi halinde devreye girer.

