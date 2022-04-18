ABD doğalgazı 13 yılın zirvesinde

18 Nisan 2022 Pazartesi, 10:10

ABD doğalgaz vadelileri küresel arzda yaşanan aksaklıkların etkisiyle 13 yılın zirvesine yükseldi.

Doğalgaz vadelileri Asya piyasalarındaki ilk işlemlerde bir milyon İngiliz termal birimi başına 7.555 dolar seviyesine çıktı.

Böylece, fiyatlar Ocak ayındaki açıkta sıkışmanın etkisiyle görülen ralli zamanındaki seviyeleri geride bırakırken, yıl başından bu yana neredeyse ikiye katlandı.

Ukrayna-Rusya savaşı fiyatlar üzerinde ciddi bir etki yaratırken, talebin de henüz gerilememesi ABD doğalgaz piyasası üzerinde de baskı yarattı. Ülkede kaya gazı çalışmalarından dolayı Asya ve Avrupa'ya göre fiyatlar biraz daha aşağıda kalsa da son dönemde söz konusu makasın daraldığı da gözlendi.

Ülkede mevsim normallerinin altındaki sıcaklıklar da talep üzerinde etkisini hissettiriyor.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi tahminlerine göre 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında da sıcaklık mevsim normallerinin altında olacak.