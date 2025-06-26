ABD ekonomisi küçüldü: Altın fiyatları sert düştü!

ABD ekonomisi, 2025 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde daralma kaydetti. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan nihai verilere göre, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yılın ilk üç ayında yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,5 oranında küçüldü.

Bu verilerle birlikte ABD ekonomisi, 2022’nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez daralma yaşadı. Önceki tahminlerde küçülme sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,2 olarak öngörülmüştü. Revizyon, ağırlıklı olarak tüketici harcamaları ve ihracattaki aşağı yönlü güncellemelerden kaynaklandı. Ekonomideki bu daralmada, ithalattaki artış ve kamu harcamalarındaki düşüş etkili oldu.

2024'ün son çeyreğinde yüzde 2,4 büyüyen ABD ekonomisi, geçen yıl genelinde yüzde 2,8’lik bir büyüme performansı göstermişti. Ancak bu yılın ilk çeyreğindeki verilere göre ekonomik aktivitede belirgin bir yavaşlama gözlendi.

FİYAT ENDEKSLERİNDE ARTIŞ GÖZLENDİ

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ilk çeyrekte yüzde 3,6’dan 3,7’ye revize edildi. Gıda ve enerji harcamalarının dışlandığı çekirdek endeks ise yüzde 3,4’ten 3,5’e yükseldi. Bir önceki çeyrekte bu oranlar sırasıyla yüzde 2,4 ve yüzde 2,6 olarak kaydedilmişti.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Verilerin açıklanmasının ardından altın fiyatları düşüşe geçti. Ons altın, yüzde 0,53 değer kaybederek 3332 dolara kadar geriledi. Saat 16.00 itibarıyla 3319 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Yurt içinde ise gram altın, 4284 liradan 4252 liraya düştü. Aynı saat itibarıyla gram altın 4235 TL'den işlem görüyor.