ABD Enerji Birliği'nden açıklama: Küresel doğalgaz arzında kapasite artışı

ABD Enerji Birliği (USEA) Başkanı Mark Menezes, ABD'nin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatının gelecek ay 10. yılını tamamlayacağını belirterek, mevcut ihracat kapasitesinin gelecek yıllarda iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Daha önce ABD Enerji Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı da yapan Menezes, ülkenin enerji politikaları ve küresel enerji piyasalarındaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin doğalgaz ve petrol üretiminde dünya liderleri arasında yer aldığını belirten Menezes, önemli miktarda ihracat yapıldığını ve bunun küresel piyasalarda LNG ve petrol arzının sürekliliğine katkı sağladığını ifade etti.

Menezes, ABD'nin hem arz güvenliğinin sağlanmasında hem de fiyatların dengelenmesinde kilit rol üstlendiğini vurgulayarak, bunun görece yeni bir gelişme olduğuna dikkati çekti.

'KAPASİTEYİ İKİYE KATLAYACAĞIZ'

ABD'nin ilk LNG ihracatını 10 yıl önce yaptığını anımsatan Menezes, bu süreçte ihracat hacminin istikrarlı biçimde arttığını söyledi.

Küresel doğalgaz talebinin yüksek seyrettiğini belirten Menezes, bu çerçevede ABD'nin kapasite artırımı hedefini vurgulayarak, "ABD halihazırda doğalgaz üretimi ve LNG ihracatında dünyaya liderlik ediyor. Gelecek yıllarda bu kapasiteyi ikiye katlayacağız" dedi.

Menezes, söz konusu artışın müttefik ülkeler açısından önemine işaret ederek, "Türkiye dahil dünyanın dört bir yanındaki dostlarımız ve müttefiklerimiz, gelecek yıllarda bol miktarda, uygun fiyatlı doğalgaza sahip olacak" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

ABD ile Türkiye arasındaki enerji işbirliğine de değinen Menezes, iki ülke arasındaki ortaklık alanlarının LNG ve nükleer enerjiyle sınırlı olmadığını dile getirdi.

Menezes, "ABD ve Türkiye'nin küresel güvenlik hedefleri açısından güçlü müttefikler olarak kalması önemli. Türkiye ve ABD'nin çok uzun süren ilişkisi var. Türkiye'nin enerji bolluğuna sahip olmasını sağlamada ABD'nin oynayabileceği rolü kabul etmenin önemli olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

ABD ENERJİ SEKTÖRÜNDE 2026 BEKLENTİLERİ

Yapay zekanın yaygınlaşmasıyla veri merkezlerinin hızla büyüdüğünü ve bunun enerji talebini artırdığını belirten Menezes, bu ihtiyacın kısa vadede doğalgaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla, uzun vadede ise nükleer enerjiyle karşılanacağını söyledi.

ABD'nin bu teknolojileri uygun maliyetle sunmak için çalıştığını ifade eden Menezes, bu yıl doğalgaz kullanımının etkin biçimde süreceğini, nükleer enerjide ise daha önce kapatılan bazı santrallerin yeniden devreye alınacağını bildirdi.

LNG ihracatındaki büyümenin devam edeceğini vurgulayan Menezes, yenilenebilir enerji ve batarya teknolojilerinin kullanımının da artacağını kaydetti.

Menezes, jeotermal enerji, küçük modüler reaktörler (SMR) ve füzyon enerjisinin de enerji gündeminde yer alacağını sözlerine ekledi.

ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre, LNG ihracatına Şubat 2016'da başlayan ABD, bugüne kadar 48 ülkeye doğalgaz sevkiyatı gerçekleştirdi.

Dünyanın en büyük LNG ihracatçısı konumundaki ABD, 2024'te günlük ortalama 337 milyon metreküp LNG ihraç etti.