ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Eylül ayında ABD enflasyonu ne oldu?

ABD enflasyon verileri için geri sayım başladı. Ağustos ayı ABD enflasyon verilerinin açıklanmasını bekleyen yatırımcılar, gözlerini açıklanacak olan yeni verilere çevirdi. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ağustos ayında ABD enflasyonu ne oldu?

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Eylül ayında ABD enflasyonu ne oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2024 - 20:25

Eylül ayı ABD enflasyon verileri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ABD enflasyon verileri, piyasaların gidişatına yönelik, yatırımcılara önemli bir sinyal verecek ve yatırımcılar bu verilere göre yeni yol haritası çizecek. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ağustos ayında ABD enflasyonu ne oldu?

ABD ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu. ABD enflasyon verileri 11 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak.


Etiketler: #ABD enflasyon #ABD #enflasyon
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