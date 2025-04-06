ABD gümrük kararı sonrası Çin'den misilleme!

Yayınlanma: 06.04.2025 - 15:52

Güncelleme: 06.04.2025 - 15:55

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ihracat kontrolü veya yasağı listelerine 27 ABD şirketi eklendi. Şirketlerden 16'sının askeri ve sivil ikili kullanımı olan ürünlerinin ihracatına yasak getirilirken 11 şirket ise ihracat yasağı uygulanan "güvenilmez varlık" listesine alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 16 ABD şirketinin, Çin'in ulusal güvenliğini ve çıkarlarını korumak ve silahların yayılmasının önlenmesine yönelik uluslararası yükümlülüklere uymak amacıyla ihracat kontrol listesine alındığı vurgulandı.

Söz konusu şirketlerin Çin'e yapacağı ihracat denetime tabi olacak.

'GÜVENİLMEZ VARLIK'

11 şirketin ise Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan ile teknoloji işbirliği yapması sebebiyle "güvenilmez varlık" listesine alındığı kaydedildi.

Ayrıca, Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, ABD'li çok uluslu kimya şirketi Dupont'un Çin iştirakine tekelleşme karşıtı yasaları ihlal şüphesiyle soruşturma başlattı.

Çin Gümrükler Genel İdaresi'nin de ABD'den 6 şirketin Çin'e kanatlı hayvan ürünleri ve süpürge darısı ihracatı izinlerini iptal ettiği açıklandı.

YÜZDE 54'LÜK VERGİ

Çin'in bu kararları, ABD Başkanı Donald Trump'ın "karşılıklı vergiler" kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamasının ardından alındı.

Washington'dan yapılan açıklamada Çin'e yüzde 10 baz vergiye ilave olarak yüzde 24 "karşılıklı vergi" olmak üzere toplam yüzde 34 ek gümrük vergisi getirileceği ifade edilmişti.

Yeni vergi artışlarıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük vergisi yüzde 54'e kadar çıkarken buna karşılık Pekin yönetiminden ABD'ye aynı oranda ek vergi uygulayacağını duyurulmuştu.