ABD ve Çin hazine bakanları İsviçre'de bir araya geliyor
ABD Hazine Bakanı Bessent ve Ticaret Temsilcisi Greer'in Çinli yetkililerle görüşeceği açıklandı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın bu hafta İsviçre'de Çinli yetkililerle görüşeceği bildirildi.
Hazine bakanlığından yapılan açıklamada, Bessent'in 8 Mayıs'ta İsviçre'ye gideceği belirtildi.
Açıklamada, "Bakan Bessent İsviçre'deyken Çin'in ekonomik konulardaki baş temsilcisiyle de bir araya gelecek" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bessent, "Uluslararası ekonomik sistemi, ABD'nin çıkarlarına daha iyi hizmet edecek şekilde yeniden dengelemeye çalışırken verimli görüşmeler yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.
ABD Ticaret Temsilciliği'nden (USTR) yapılan açıklamada ise Temsilci Greer'ın da bu hafta içinde İsviçre'nin Cenevre kentine gideceği kaydedildi.
Açıklamada, "Büyükelçi Greer, İsviçre'deyken Çinli mevkidaşıyla da bir araya gelerek ticaret konularını ele alacak" denildi.
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