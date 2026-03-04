ABD Hazine Bakanı duyurdu: Trump'ın gümrük vergileri bu hafta devrede!

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Donald Trump’ın geçici küresel ithalat tarifesini yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltme kararının bu hafta içinde uygulanabileceğini açıkladı.

Trump, şubat ayı sonunda yeni tarife oranını duyurmuştu. Bu adım, ABD Yüksek Mahkemesi’nin, ulusal acil durum yasasına dayandırılan önceki küresel tarifeleri iptal etmesinin ardından geldi. Trump, 1974 tarihli Ticaret Yasası’nın 122. maddesi kapsamında 150 gün süreli tarifeleri ilk etapta yüzde 10 seviyesinde yürürlüğe koymuştu.

Bessent yaptığı açıklamada yüzde 15’lik yeni oran için “Bunun muhtemelen bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor” dedi.

TARİFE PROGRAMI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR

Bessent, 150 günlük süre boyunca ABD Ticaret Temsilciliği’nin (USTR) 301. madde kapsamında incelemeler yapacağını, Ticaret Bakanlığı’nın ise 232. madde çerçevesindeki tarifeler üzerinde çalışacağını belirtti. Söz konusu maddeler, daha önce yargı itirazlarına karşı geçerliliğini koruyan tarife yetkileri arasında yer alıyor.

Hazine Bakanı, bu yetkiler çerçevesinde Trump’ın tarife programının yeniden inşa edilmesinin, ABD’nin gümrük vergisi oranlarını beş ay içinde önceki seviyelerine yaklaştıracağını ifade etti.

Bessent, ulusal güvenlik gerekçesine dayanan 232. madde tarifeleri ile haksız ticaret uygulamalarına karşı uygulanan 301. madde tarifeleri için, “Yavaş ilerliyorlar ancak daha sağlam bir yapıya sahipler” değerlendirmesinde bulundu.