ABD kasım ayı enflasyonu açıklandı!

ABD’de kasım ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Buna göre tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 2,7 olarak kaydedildi. Aylık enflasyon verisi yüzde 0,2 olarak açıklandı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON VE ALT KALEMLER

Ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,0 seviyesinde gerçekleşmişti. Kasım ayında gıda ve enerji hariç çekirdek tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 2,6 oldu. Aynı dönemde çekirdek endeks aylık yüzde 0,2 artarken, konut endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Enerji endeksi yüzde 1,1, gıda endeksi ise yüzde 0,1 artış gösterdi. Mobilya ve ev eşyaları, iletişim ve kişisel bakım kalemlerinde yükseliş izlenirken; otel ve konaklama, eğlence ve giyim endekslerinde gerileme görüldü.

ENERJİ VE GIDA FİYATLARINDA GÖRÜNÜM

Enerji kalemlerinde son 12 ayda yüzde 4,2’lik artış dikkat çekti. Enerji ürünleri içinde benzin fiyatları yüzde 0,9, yakıt yağı yüzde 11,3 ve elektrik hizmetleri yüzde 6,9 yükseldi. Gıda endeksi yıllık bazda yüzde 2,6 artarken, evde tüketilen gıda fiyatları yüzde 1,9, dışarıda tüketilen gıda fiyatları ise yüzde 3,7 arttı.

FED BEKLENTİLERİ VE PİYASA FİYATLAMALARI

Açıklanan verilerin ardından piyasa fiyatlamaları güncellendi. Fed swapları, 2026 sonuna kadar 3 baz puanlık ek politika gevşemesini fiyatlarken, ABD Merkez Bankası fonları vadeli işlemleri kasım ayı TÜFE verilerinin ardından ocak ayında faiz indirimi olasılığını yüzde 26,6’dan yüzde 28,8’e çıkardı. Faiz vadeli işlemleri, gelecek yıl için toplam 62 baz puanlık bir gevşemeye işaret etti.

VERİLERİN PİYASAYA ETKİSİ

Enflasyon verilerinin ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Dolar endeksi veri öncesinde 98,41 seviyesindeyken açıklama sonrası 98,24’e geriledi. Ons altın veri öncesi 4 bin 321 dolar düzeyindeyken 4 bin 335 dolara yükseldi. Gram altın 5 bin 925 liradan 5 bin 956 liraya çıkarken, gümüş fiyatları da 65,75 dolar seviyesinden 66,37 dolara yükseldi.