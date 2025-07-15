ABD'li dev banka tahminini açıkladı: Dolar/TL'de 45 seviyesini işaret etti

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, dolar/TL'ye dair beklentilerini açıkladı. Bankanın yükseliş tahminlerini koruduğu görüldü.

Son raporda 40,22 seviyesinde haftayı tamamlayan Dolar/TL’de 3 aylık tahmin 41 olarak korunurken 6 ay sonrası için 43, 12 ay sonrası için ise 45 seviyesinin beklendiğini açıkladı.

Bankanın 23 Mayıs tarihli küresel döviz raporunda da Türk Lirası'na yönelik aynı tahminler açıklanmıştı.

Dolar/TL yılbaşından bu yana yüzde 13,72 oranında artarken 45 liralık tahmin dikkate alındığında dolar/TL kurunda 12 aylık süreçte artış beklentisi yüzde 12,5'e karşılık geliyor.