ABD'li dev bankadan şaşırtan altın tahmini: Yıl sonu için yeni rekor beklentisi!

Wells Fargo, 2026 yıl sonuna ilişkin altın fiyatı tahminlerinde yukarı yönlü güncellemeye gitti.

Küresel piyasalarda güvenli liman arayışının sürmesi, ABD merkezli Wells Fargo’nun altına yönelik beklentilerini yeniden değerlendirmesine yol açtı. Banka, ons altın için daha önce paylaştığı tahmin aralığını önemli ölçüde yukarı çekti.

ONS ALTIN TAHMİNİ YUKARI ÇEKİLDİ

Wells Fargo, daha önce 4 bin 500 dolar ile 4 bin 700 dolar bandında öngördüğü ons altın hedefini 6 bin 100 dolar ile 6 bin 300 dolar aralığına yükseltti. Bu revizyon, bankanın altına yönelik beklentilerinde belirgin bir değişime işaret etti.

Mevcut spot fiyatların yaklaşık 4 bin 961 dolar seviyesinde bulunduğuna dikkat çeken Wells Fargo, bu tabloya göre altının yıl sonuna kadar yüzde 23 ile yüzde 27 arasında bir değer artışı potansiyeli taşıdığını öngörüyor.